Giada Carmassi spumeggiante | record italiano sbrindellato numero superlativo sui 100 hs in Diamond League

Una sorpresa eccezionale, che ha fatto letteralmente impazzire gli appassionati di atletica. Giada Carmassi ha scritto una pagina indimenticabile della storia sportiva italiana, stabilendo un record nazionale sui 100 ostacoli con un tempo da urlo di 12.69 secondi. Un risultato superlativo che consacra la talentuosa atleta come protagonista assoluta della Diamond League. La sua performance resterĂ impressa come uno dei momenti piĂą brillanti e sbrindellati del panorama atletico italiano.

Giada Carmassi ha fatto saltare il banco sui 100 ostacoli in occasione della settima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera che è sbarcato a Stoccolma (Svezia). L’azzurra ha firmato un numero surreale e inatteso per dimensioni alla vigilia: che potesse siglare il record italiano era una possibilitĂ tutt’altro che remota, ma che scendesse addirittura a uno strabiliante 12.69 era decisamente insperato. La 31enne friulana è uscita benissimo dai blocchi di partenza in corsia 8, ha letto benissimo le varie barriere, ha spinto con costanza per l’intero rettilineo, ha affiancato addirittura una big come Kendra Harrison e ha abbassato di dodici centesimi il proprio personale corso il 25 maggio sempre in Diamond League a Rabat. 🔗 Leggi su Oasport.it