giacomo piva alla guida della prima squadra femminile della san marino academy

Giacomo Piva è pronto a scrivere un nuovo capitolo nella storia della San Marino Academy, assumendo la guida della prima squadra femminile. Dopo aver maturato un percorso di successo tra le fila biancazzurre, dall’ambito giovanile fino alla Primavera, ora si appresta a portare la sua esperienza e passione nel calcio femminile. La nuova avventura di Piva promette emozioni e grandi traguardi: la sfida è appena iniziata.

La San Marino Academy ha scelto: sarà Giacomo Piva a guidare la prima squadra femminile. Il tecnico cattolichino potrà portare così a compimento un percorso interamente condotto fra i ranghi biancazzurri. Dopo gli inizi nelle formazioni maschili, Piva è passato al settore di base femminile e da lì all’Under 15, con cui ha conquistato un ottavo posto a livello nazionale. Poi l’Under 17 e, da ultimo, la formazione Primavera, quella che l’ha visto al timone nella stagione appena conclusa. "Prima di tutto, ritengo doveroso fare i complimenti al gruppo di giocatrici e allo staff della scorsa stagione per aver centrato un obiettivo importante come la salvezza – dice Piva – Io ho avuto la fortuna di allenare qui fin dal settore di base ed è per me motivo di grande soddisfazione essere stato scelto oggi come tecnico della prima squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net