Getti d’acqua ad alta pressione contro i passanti due denunciati

Due giovani a Napoli sono stati denunciati dai carabinieri dopo aver utilizzato una pistola elettrica per spruzzare getti d’acqua ad alta pressione contro passanti e automobili in via dei Pini. L’episodio ha suscitato scalpore, poiché l’intensità del getto ha inizialmente fatto pensare a pallini di piombo. Un gesto irresponsabile che ha portato alla denuncia dei due ragazzi: un richiamo alla necessità di rispettare la sicurezza di tutti.

Due ragazzi di 19 e 18 anni sono stati denunciati dai carabinieri perché nei giorni scorsi in via dei Pini, a Napoli, avevano 'sparato' getti d'acqua ad alta pressione contro passanti e automobilisti. Secondo la ricostruzione degli investigatori i due avrebbero utilizzato una pistola elettrica. E l'alta pressione con la quale usciva ha fatto ritenere, in un primo momento, che fossero dei 'pallini' di piombo. Le indagini dei carabinieri, grazie anche alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno chiarito la vicenda. Nello stesso quartiere i carabinieri della compagnia Vomero, insieme agli agenti della polizia municipale e ai motociclisti del nucleo radiomobile di Napoli, hanno condotto una vasta operazione di controllo: sono stati identificati 116 giovanissimi e controllati 41 scooter e 8 auto.

