Germania | giardino stile Hui connette visitatori internazionali con cultura estetica cinese

Nel 1988, il giardino Chunhua, un classico giardino in stile Hui, e' stato progettato e costruito a Francoforte, in Germania. Il giardino e' stato progettato e pianificato da Cheng Jiyue, esperto di architettura cinese in stile Hui, e dai membri del suo team. Lo stile del giardino si basa sulle architetture tradizionali in stile Hui, come il giardino Tan'gan e altri villaggi tradizionali della citta' cinese di Huangshan. I corridoi, i padiglioni e i ponti del giardino Chunhua sono stati costruiti intorno all'acqua, e gli alberi sono stati integrati nelle architetture. Con il suo fascino unico, questo giardino di Francoforte ha attirato molti visitatori.