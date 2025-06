George Lucas adora Balle spaziali, ma non certe altre parodie di Star Wars.

George Lucas, appassionato di battaglie spaziali, ha sempre mostrato un occhio critico verso alcune parodie di Star Wars che, a suo dire, minacciano l'integrità della saga originale. Nel 1985, il regista intraprese una causa contro organizzazioni conservatrici coinvolte nella Strategic Defence Initiative, evidenziando il suo impegno nel difendere la visione e il rispetto per il suo universo. Un episodio che dimostra quanto Lucas tenga alla sua creazione e al suo significato culturale.

Nel 1985 George Lucas intentò una causa contro High Frontier e il Committee for a Strong, Peaceful America, due organizzazioni conservatrici di interesse pubblico legate a un programma, la Strategic Defence Initiative, attraverso il quale l'amministrazione Reagan intendeva costruire un sistema antimissile per proteggere gli Stati Uniti in caso di attacco nucleare. Non che il regista fosse a favore della distruzione reciproca assicurata e dell'Armageddon atomico, ma i media avevano iniziato a chiamare questo ambizioso progetto di difesa Guerre Stellari.