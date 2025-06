Genta | Il futuro di Chivu all’Inter? Dipende da un fattore

Il futuro di Cristian Chivu all’Inter dipende da un fattore cruciale: la sua capacità di guidare una squadra che, pur in fase di rinnovamento, manterrà intatti i propri punti di forza. Carlo Genta, ospite a Tutti Convocati, ha svelato le sue strategie: nessuna rivoluzione drastica, ma un percorso basato sui leader usciti dalla disfatta contro il Psg. Il Mondiale per Club rappresenta il primo grande banco di prova. La stagione è alle porte, e tutto può ancora succedere.

