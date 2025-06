Genova in centinaia per la processione del mondo del lavoro alla Guardia | Foto

Centinaia di persone si sono riunite a Genova per la suggestiva processione del mondo del lavoro alla Guardia. Tra figure istituzionali di rilievo, spiccano Alberto Pandolfo, Lorenzo Basso, Federico Romeo e il sindaco di Ceranesi, Claudio Montaldo, testimoni di un forte impegno condiviso. Un momento di unità e tradizione che rafforza il legame tra comunità e territorio, dimostrando come il passato e il presente possano dialogare in nome del lavoro e della solidarietà.

