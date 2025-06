Genova in centinaia per la processione del mondo del lavoro alla Guardia | Foto

Centinaia di persone si sono riunite a Genova per la suggestiva processione del mondo del lavoro alla Guardia, un momento di grande partecipazione e solidarietà. Tra le figure istituzionali presenti, spiccano l’assessore regionale Alessio Piana e i rappresentanti del Pd, come Alberto Pandolfo, Lorenzo Basso, Federico Romeo e il capogruppo in Regione Armando Sanna. Un evento che ha rafforzato il senso di comunità e impegno condiviso.

