Genova il processo al re dei surgelati rischia di essere trasferito a Palermo ma nessuno stop a udienze

Genova e Palermo si contendono il destino del processo a Salvatore Vetrano, il controverso re dei surgelati. Tra accuse di evasione fiscale e riciclaggio, il dibattito si infiamma con la riforma Cartabia che potrebbe influenzare lo sviluppo delle prove. Tuttavia, la decisione finale spetta alla Cassazione. La vicenda promette sviluppi sorprendenti e riflessi sulla giustizia italiana, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Salvatore Vetrano è accusato di evasione fiscale e riciclaggio: la riforma Cartabia salverebbe le prove emerse in udienza, ma a decidere sarà la Cassazione Il processo a Salvatore Vetrano, l’ex “re” dei surgelati al centro di un’inchiesta per evasione fiscale e riciclaggio di capitali proveni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Genova, il processo al “re dei surgelati” rischia di essere trasferito a Palermo, ma nessuno stop a udienze

In questa notizia si parla di: processo - surgelati - genova - rischia

Genova, il processo al “re dei surgelati” è a rischio trasferimento. Ma non dovrà ripartire; Maxi rissa in corso Italia, i giovani dovranno risarcire sette carabinieri e due poliziotti rimasti feriti; Sampierdarena, scassina e ruba lattine dal distributore H24 in via Cantore: arrestato.

Genova, il processo al “re dei surgelati” è a rischio trasferimento. Ma non dovrà ripartire

Secondo ilsecoloxix.it: Salvatore Vetrano è accusato di evasione fiscale e riciclaggio: la riforma Cartabia salverebbe le prove emerse in udienza, sulla competenza deciderà la ...