Gennaro Gattuso è il nuovo ct dell' Italia

AGI - E' Gennaro Gattuso il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Lo ha reso noto pochi minuti fa la Federazione Italiana Giuoco Calcio. L'allenatore calabrese, che subentra a Luciano Spalletti, sarà presentato giovedì 19 giugno, alle ore 11, presso l' Hotel Parco dei Principi a Roma. Le parole di Gravina . “ Gattuso è un simbolo del calcio italiano - dichiara il Presidente della FIGC Gabriele Gravina -, l' azzurro per lui è come una seconda pelle. Le sue motivazioni, la sua professionalità e la sua esperienza saranno fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni della Nazionale. 🔗 Leggi su Agi.it