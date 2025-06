Gennaro Gattuso è il nuovo Ct dell' Italia | tutte le sfide che dovrà superare Ringhio

Gennaro Gattuso, il celebre campione del mondo 2006, prende il timone della Nazionale italiana di calcio come nuovo commissario tecnico. Con un passato da giocatore e allenatore apprezzato, dovrà affrontare sfide rilevanti per riportare l’Italia ai vertici internazionali. La sua tenacia e passione saranno fondamentali per superare gli ostacoli che lo attendono, ma la domanda è: riuscirà a scrivere una nuova pagina gloriosa per la nostra nazionale?

È Gennaro Gattuso il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio. La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver conferito l'incarico al campione del mondo 2006. L'ex centrocampista, simbolo del calcio azzurro, sostituisce Luciano Spalletti, esonerato la scorsa settimana. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Gennaro Gattuso è il nuovo Ct dell'Italia: tutte le sfide che dovrà superare "Ringhio"

In questa notizia si parla di: gattuso - gennaro - italia - tutte

Dal Mondiale 2006 al playoff di B: perché Gennaro Gattuso sarebbe voluto da tutti in squadra - Dal Mondiale 2006 al playoff di B, Gennaro Gattuso emerge come un vero esempio di dedizione e umanità .

Ulteriori passi avanti fra la FIGC e Gennaro Gattuso Tutte le novità e lo staff - https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/italia-gattuso-sempre-piu-vicino-a-diventare-ct-possibile-firma-a-inizio-settimana-2113677 Vai su Facebook

Gennaro Gattuso è il nuovo c.t. della Nazionale italiana | http://Corriere.it Vai su X

Gennaro Gattuso è il nuovo Ct dell'Italia: tutte le sfide che Ringhio dovrà superare; Gennaro Gattuso CT dell’Italia. Ecco lo staff e il piano della Figc per portarci al Mondiale; Gattuso nuovo ct dell’Italia: è ufficiale, tutte le dichiarazioni.

Gennaro Gattuso è il primo CT calabrese della Nazionale italiana: arriva l’ufficialità - La Figc ha comunicato di aver conferito l'incarico all'allenatore ... Secondo bisignanoinrete.com