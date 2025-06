Gennaro Gattuso è il nuovo ct dell' Italia

Gennaro Gattuso, il cuore pulsante del calcio italiano, è stato ufficialmente nominato nuovo commissario tecnico della Nazionale. La FIGC ha annunciato la scelta, sottolineando come il suo spirito combattivo e la passione lo rendano il candidato ideale per guidare gli azzurri verso nuovi traguardi. Presentato giovedì 19 giugno a Roma, Gattuso incarna la forza e la determinazione che l’Italia ha bisogno per tornare a brillare sui palcoscenici internazionali.

AGI - E' Gennaro Gattuso il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Lo ha reso noto pochi minuti fa la Federazione Italiana Giuoco Calcio. L'allenatore calabrese, che subentra a Luciano Spalletti, sarà presentato giovedì 19 giugno, alle ore 11, presso l' Hotel Parco dei Principi a Roma. Le parole di Gravina . “ Gattuso è un simbolo del calcio italiano - dichiara il Presidente della FIGC Gabriele Gravina -, l' azzurro per lui è come una seconda pelle. Le sue motivazioni, la sua professionalità e la sua esperienza saranno fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni della Nazionale. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Gennaro Gattuso è il nuovo ct dell'Italia

Ha firmato Gennaro Gattuso, un solo anno di contratto con l'Italia a meno di un milione con un solo obiettivo: riuscire nell'impresa. Nelle ultime ore è stata svelata la chiamata di Gravina al nuovo Ct azzurro

