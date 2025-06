Gennaro Gattuso è il nuovo ct della Nazionale ecco che Italia sarà

Gennaro Gattuso è ufficialmente il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana, pronto a scrivere un nuovo capitolo di successo. Con la sua passione e determinazione, l’ex centrocampista del Napoli e allenatore carismatico si prepara a guidare gli azzurri verso la qualificazione ai Mondiali negli Stati Uniti, una sfida cruciale dopo anni di tentativi falliti. L’Italia ha finalmente trovato il leader che può riportarla ai vertici del calcio internazionale.

Era nell'aria ma ora è ufficiale. Gennaro Gattuso è il nuovo commissario tecnico della Nazionale. L'ex allenatore del Milan prende il testimone da Luciano Spalletti. E dovrà riuscire nell'impresa di conquistare la qualificazione ai prossimi Mondiali che si disputeranno negli Stati Uniti. Una missione che all'Italia manca dal 2010. Dopo la brutta figura con Claudio Ranieri, il quale ha declinato l’offerta della Figc, l’Italia ha trovato il suo nuovo commissario tecnico: Gennaro Gattuso. 47 anni, una vita in azzurro da calciatore, con 73 presenze e un Mondiale vinto, in Germania nel 2006, e una nuova avventura alla guida della Nazionale pronta a partire: l’annuncio è previsto per lunedì. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Gennaro Gattuso è il nuovo ct della Nazionale, ecco che Italia sarà

In questa notizia si parla di: gennaro - gattuso - italia - nazionale

Dal Mondiale 2006 al playoff di B: perché Gennaro Gattuso sarebbe voluto da tutti in squadra - Dal Mondiale 2006 al playoff di B, Gennaro Gattuso emerge come un vero esempio di dedizione e umanità.

L'ITALIA SI AFFIDA A RINGHIO Gennaro Gattuso è ufficialmente il nuovo CT della Nazionale ? Vai su Facebook

Adesso è ufficiale Gennaro Gattuso è il nuovo CT della Nazionale Italiana #Gattuso #NazionaleItaliana #DAZN Vai su X

È il momento dei campioni 2006: volata a tre per la panchina dell'Italia. Gattuso in vantaggio; Gennaro Gattuso è il nuovo Ct della Nazionale. Gravina: “È un simbolo del calcio italiano, la sua professionalità e la sua esperienza saranno fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni; Calcio, Gennaro Gattuso è il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana.

Gattuso nuovo CT della Nazionale, il messaggio del Milan: "L'Italia chiamò, vai Rino" - Il Milan si è congratulato con Gennaro Gattuso dopo l`ufficialità della nomina a commissario tecnico della Nazionale italiana. Riporta calciomercato.com