Gennaro Gattuso è il nuovo commissario tecnico della Nazionale

Gennaro Gattuso è pronto a scrivere un nuovo capitolo della storia azzurra: nominato commissario tecnico, il suo cuore batte forte per la maglia italiana. Con entusiasmo e determinazione, Gattuso si appresta a guidare la Nazionale verso sfide epiche e successi futuri, consapevole che per lui, "l'azzurro è come una seconda pelle". Ora, il futuro dell’Italia si disegna sotto i suoi occhi, e tutti attendono con trepidazione il suo primo grande obiettivo.

"L'azzurro per lui è come una seconda pelle", dice il presidente della Figc, Gabriele Gravina ROMA - Non ci sono più dubbi. Adesso è ufficiale: la Nazionale riparte da Gennaro Gattuso, l'uomo scelto per raccogliere l'eredità di Luciano Spalletti e portare l'Italia al Mondiale del 2026.

