Gennaro Gattuso CT dell’Italia Ecco lo staff e il piano della Figc per portarci al Mondiale

Gattuso, il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana, si prepara a guidarci verso il Mondiale 2026 con uno staff di prim'ordine e un piano strategico ambizioso. La sua nomina segna l'inizio di una rivoluzione tattica e mentale, fondamentale per risollevare le sorti azzurre e riaccendere la passione dei tifosi italiani. Il cammino verso il grande obiettivo è ormai tracciato: l’Italia si appresta a scrivere un nuovo capitolo di successi.

Gattuso commissario tecnico della Nazionale: ora è ufficiale. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, non ha avuto bisogno di scollinare il fine settimana per mettere nero su bianco l'inizio della nuova era sulla panchina azzurra, quella che dovrà necessariamente portarci al Mondiale 2026, così da evitare uno choc mortale a tutto il sistema. Dopo giorni di colloqui, prima con Buffon e poi con lo stesso Gravina, Gattuso è diventato ufficialmente ct dell'Italia. Sarà lui il terminale di un progetto più ampio e di emergenza nazionale, nato dopo il tracollo in Norvegia e l'esonero di Luciano Spalletti.

