Genitori allenatori o garanti della felicità? Pellai | Così rischiamo di crescere figli fragili incapaci di affrontare la realtà e prigionieri della solitudine digitale

In un mondo sempre più digitale, i genitori si trovano di fronte a una scelta cruciale: essere allenatori o semplici garanti della felicità dei figli. Se la felicità fosse un prodotto in vendita, molti la metterebbero nel carrello senza pensarci due volte. Alberto Pellai ci ricorda che la crescita genuina si costruisce con impegno e coraggio, non con soluzioni facili, e il modo in cui li guidiamo determina il loro futuro.

Se la felicità dei figli fosse in vendita, molti genitori la metterebbero nel carrello insieme al latte e ai biscotti. Ma la crescita, avverte Alberto Pellai, non si acquista sugli scaffali del supermercato: si costruisce giorno dopo giorno, tra fatica, errori e piccole conquiste.

