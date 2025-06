Gemini Mestre Roseto passa 85-63 anche in gara 3 e vola in A2 Ma non è finita

entusiasmante battaglia, la Liofilchem Roseto conquista con merito la promozione in Serie A2, scrivendo una pagina memorabile nel basket italiano. La vittoria sotto il cielo di Mestre è il coronamento di un percorso di passione e determinazione, che consacra il talento e la tenacia dei ragazzi guidati da coach Ferrari. Ora, il futuro si apre con nuove sfide e ambizioni, pronti a lasciare il segno nella nuova categoria.

È la Liofilchem Roseto a festeggiare la promozione in A2 sotto il cielo di Mestre. In una gara 3 mai realmente in discussione, davanti al 2300 del Taliercio, i ragazzi di coach Mattia Ferrari non riescono a ribaltare la situazione in una serie già compromessa dopo due sconfitte esterne.

