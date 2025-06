Gears of War | Reloaded è già un successo su PS5 | è il gioco più preordinato sul PlayStation Store in USA

Gears of War: Reloaded, la nuova versione del celebre sparatutto Microsoft, sta conquistando il cuore dei giocatori su PlayStation 5. Con oltre 232 preordini sul PlayStation Store negli USA, ha già raggiunto un record storico, superando titoli di grande calibro e dimostrando che il fascino della saga è più forte che mai. Questo straordinario risultato anticipa un debutto che promette di rivoluzionare l’universo dei videogiochi. La rivoluzione è alle porte, e il futuro si presenta più entusiasmante che mai.

Gears of War: Reloaded, nuova versione del celebre sparatutto Microsoft, sta per sbarcare su PlayStation 5 e l'entusiasmo è già alle stelle. Il titolo è infatti riuscito già a conquistar e la vetta assoluta dei preordini sul PlayStation Store in USA, un risultato storico se si considera che parliamo di una saga da sempre legata all'universo Xbox. Nonostante manchino ancora oltre due mesi al lancio, il gioco ha già superato pesi massimi come il bundle Madden 26 + College Football 26 e la Digital Deluxe Edition di Ready or Not. Anche lo Store italiano riflette l'interesse crescente: Gears of War: Reloaded è riuscito a piazzarsi attualmente al terzo posto tra i titoli più prenotati, dietro solo alle due edizioni di Death Stranding 2: On the Beach.

Per tutto il weekend sarà disponibile la beta di Gears of War Reloaded, che sarà disponibile in multi-piattaforma anche per PlayStation! Vai su X

Microsoft ha annunciato che la versione PS5 di Gears of War: Reloaded non uscirà in Giappone, a quanto pare per via di alcuni problemi legati alla classificazione del gioco. Vai su Facebook

