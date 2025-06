Gaza palestinesi in coda per ore per un goccio d’acqua | è crisi umanitaria

Assistendo a questa crisi umanitaria senza precedenti, i palestinesi di Gaza affrontano ogni giorno la lotta per sopravvivere, tra file interminabili sotto il sole e una carenza di beni essenziali. Bambini e adulti sono costretti a rischiare tutto pur di ottenere un po’ d’acqua o un pasto caldo. La loro emergenza ci invita a riflettere profondamente sulla necessità di solidarietà e azioni concrete. Stiamo assistendo a una tragedia che richiede attenzione immediata e globale.

I palestinesi di Gaza lottano per ottenere cibo, provviste, acqua. Bambini e adulti aspettano, a volte per ore, sotto il sole cocente, per riempire un secchio o un paio di bottiglie di acqua pulita. “Corriamo a cercare l’acqua solo per bere”, ha detto Youssra Youssef, un residente locale. “Corriamo alla cucina di beneficenza solo per mangiare e prendere un po’ di zuppa. Manca il pane, tutte le verdure, tutti i tipi di cibo”. Ha aggiunto: “Stiamo vivendo come cadaveri ambulanti”. Israele ha bloccato l’ingresso di forniture e aiuti nel territorio per quasi tre mesi, permettendo solo ora l’ingresso di una piccola quantità per gli oltre 2 milioni di persone che vivono nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, palestinesi in coda per ore per un goccio d’acqua: è crisi umanitaria

In questa notizia si parla di: acqua - gaza - palestinesi - coda

Oltre 50.000 bambini sono morti o rimasti feriti dall’ottobre 2023. “Mancano acqua, cibo e medicinali”. I dati UNICEF sulla “guerra” a Gaza - L'UNICEF denuncia un tragico bilancio nella Striscia di Gaza, con oltre 50.000 minori morti o feriti dall'ottobre 2023.

Una grande manifestazione nazionale per Gaza e per i Territori palestinesi occupati. È il momento. Noi siamo pronti per una grande, larga, enorme manifestazione nazionale per fermare il massacro a Gaza. Dovremo saperla costruire con questa ambizione, a Vai su Facebook

Gaza, palestinesi in coda per ore per un goccio d'acqua: è crisi umanitaria; S(GAZA)TI – Profughi verso il sud tra due fuochi; Da due mesi a Gaza non entrano cibo, acqua, medicine. E i bambini della Striscia sono allo stremo.

Gaza, palestinesi in coda per ore per un goccio d'acqua: è crisi umanitaria - (LaPresse) I palestinesi di Gaza lottano per ottenere cibo, provviste, acqua. Lo riporta stream24.ilsole24ore.com