Gaza 8 palestinesi uccisi in una sparatoria vicino ai punti di distribuzione di cibo A Bruxelles 100mila in piazza

La spirale di violenza si intensifica: otto palestinesi sono stati uccisi in una sparatoria vicino ai punti di distribuzione di cibo a Gaza, mentre a Bruxelles circa 100.000 persone si sono radunate in piazza per chiedere pace e giustizia. In un contesto segnato da tensioni crescenti e conflitti internazionali, il rischio di escalation si fa sempre piĂą concreto, lasciando il mondo in attesa di una soluzione duratura.

Almeno otto palestinesi sono stati uccisi e decine di altri sono rimasti feriti in una sparatoria vicino ai punti di distribuzione alimentare a Gaza, mentre i residenti hanno descritto un’escalation di attacchi israeliani sullo sfondo della nuova guerra con l’Iran. Lo scrive il Guardian, secondo cui sebbene Israele abbia dichiarato che Gaza è attualmente un teatro operativo secondario rispetto all’Iran i palestinesi hanno riferito di gravi e continue violenze, tra cui incendi intorno ai punti di distribuzione di aiuti sostenuti da Stati Uniti e Israele. Tutto mentre l’attenzione globale si è spostata si sta spostando Teheran. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, 8 palestinesi uccisi in una sparatoria vicino ai punti di distribuzione di cibo. A Bruxelles 100mila in piazza

Gaza, “abusi sessuali, scosse elettriche, botte”: il report che denuncia le torture delle Idf sui detenuti palestinesi - Il report del Centro Palestinese per i Diritti Umani (PCHR) denuncia gravi violazioni dei diritti umani da parte delle IDF contro i detenuti palestinesi.

Gaza, proseguono i massacri: 47 morti in 24 ore Il ministero della Sanità di Gaza ha reso noto che 47 palestinesi sono stati uccisi e 388 sono rimasti feriti nelle ultime 24 ore in seguito ai raid effettuati dall'esercito israeliano (IDF) nella Striscia di Gaza.

Sparatoria davanti al museo ebraico: due morti a Washington. "L'ho fatto per Gaza, Palestina libera"

