Gavigno un’estate di natura e relax Tutti gli appuntamenti della Proloco

Quest’estate a Gavigno si trasforma in un'esperienza indimenticabile di natura, cultura e convivialità grazie alla Pro Loco. Tra eventi storici, escursioni e gustose delizie gastronomiche, ogni giorno offre nuove scoperte e momenti di solidarietà. Preparati a vivere l’estate in modo autentico: il calendario è ricco di appuntamenti imperdibili che ti faranno riscoprire il fascino di Gavigno e della sua comunità. Non perdere l’occasione di partecipare!

Estate a Cantagallo insieme alla Pro Loco di Gavigno, che propone un calendario di eventi, patrocinato dal Comune, tra natura, storia, gastronomia e solidarietà. Inizio domenica 22 giugno alla Baita, sede della Pro Loco, con "La riconquista della libertà" che celebra dell'80esimo anniversario della Liberazione. Il programma prevede, alle ore 9, una passeggiata guidata per Gavigno e dintorni a cura del Circolo I Risorti – La Querce, con Mauro Franceschini. Alle 10.30, i saluti dell'amministrazione comunale e degli organizzatori. Seguirà, alle 11.30, l'intervento "La guerra di liberazione in Valbisenzio", a cura della storica Luisa Ciardi del Cdse.

