Gattuso sempre più vicino alla panchina Azzurra Buffon | Attendiamo ultimi dettagli

Gennaro Gattuso si avvicina sempre di più alla panchina azzurra, con Buffon che conferma l’ottimismo e l’attesa per gli ultimi dettagli. Dopo giorni intensi di incontri e decisioni importanti, la scelta sembra ormai definitiva: la Nazionale sta per ripartire da una nuova guida. La passione e la determinazione sono le parole d’ordine per questa fase cruciale del calcio italiano. Restiamo pronti a scoprire il futuro che ci attende.

AGI - "Abbiamo lavorato e stiamo lavorando, attendiamo gli ultimi dettagli. Con il presidente e tutta la federazione abbiamo avuto giorni abbastanza densi e pieni di momenti di ogni tipo. Credo che alla fine abbiamo fatto la scelta migliore possibile ". Cosi' Gianluigi Buffon, ai microfoni di Rai Sport, sull'ormai imminente annuncio di Gennaro Gattuso come nuovo commissario tecnico della Nazionale. "Si riparte da dove si è sempre ripartite dopo i momenti bui, cercando di pungolare noi stessi sul nostro ruolo e su quello che dovremo esercitare sui ragazzi e sugli allenatori. Quello che realmente interessa evitare di fare figure non da Italia - aggiunge -. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Gattuso sempre più vicino alla panchina Azzurra. Buffon: "Attendiamo ultimi dettagli"

In questa notizia si parla di: gattuso - buffon - attendiamo - dettagli

Gattuso spinto da Buffon verso la panchina dell’Italia: perché è convinto sia l’uomo giusto - Il calcio italiano si prepara a una svolta importante: Gattuso, spinto dall'appoggio di Buffon, potrebbe prendere il timone della Nazionale.

Buffon rompe gli indugi su Gattuso ct: "La scelta migliore". "Stiamo lavorando ed attendiamo gli ultimi dettagli" #ANSA Vai su Facebook

Buffon rompe gli indugi su Gattuso ct: "La scelta migliore". "Stiamo lavorando ed attendiamo gli ultimi dettagli" #ANSA Vai su X

Gattuso sempre più vicino alla panchina Azzurra; Italia, Buffon annuncia Gattuso Ct della Nazionale: La scelta migliore; Buffon conferma, sarà Gennaro Gattuso il CT dell’Italia.

Gattuso sempre più vicino alla panchina Azzurra. Buffon: "Attendiamo ultimi dettagli"

Secondo msn.com: Con il presidente e tutta la federazione abbiamo avuto giorni abbastanza densi e pieni di momenti di ogni tipo.