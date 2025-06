Gattuso nuovo Tc | l’Italia riparte da Ringhio

Dopo settimane di attese e speculazioni, l’Italia può finalmente guardare al futuro con fiducia: Gennaro Gattuso, simbolo di passione e tenacia, è il nuovo commissario tecnico degli Azzurri. Con la sua esperienza e determinazione, Ringhio guiderà la Nazionale verso traguardi importanti, a partire dalla qualificazione ai Mondiali 2026. La FIGC ha definito un progetto ambizioso che coinvolge anche giovani talenti e innovativi metodi di allenamento, puntando a riscrivere la storia del calcio italiano.

Dopo settimane di attesa e indiscrezioni, è ufficiale: Gennaro Gattuso sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. L’ex centrocampista rossonero, campione del mondo nel 2006, guiderà gli Azzurri in un anno decisivo, con il compito di centrare la qualificazione ai Mondiali 2026. La FIGC ha definito un progetto ambizioso che coinvolge anche . 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Gattuso nuovo Tc: l’Italia riparte da Ringhio.

In questa notizia si parla di: gattuso - italia - riparte - ringhio

Crisi Italia, chi sarà il prossimo CT della Nazionale: Pioli in calo dopo il no di Ranieri, Gattuso e De Rossi in lizza. Tutti i nomi - L'Italia si trova a un bivio cruciale per il futuro della nazionale, con una rosa di candidati che incanta e divide gli appassionati.

NAZIONALE, SERVE UN RINGHIO "Gattuso è più di un nome: è una scossa." Dopo il no di Claudio Ranieri alla proposta della FIGC, l’Italia è ancora alla ricerca di un nuovo commissario tecnico. Nelle ultime ore è rispuntato forte il nome di Gennaro Gattuso, p Vai su Facebook

Italia, il nuovo allenatore è Gattuso; Gennaro Gattuso è il nuovo CT della Nazionale: “L’azzurro è la mia seconda pelle”; Gennaro Gattuso nuovo allenatore dell’Italia: è ufficiale. Un calabrese alla guida della Nazionale ·.

Gattuso nuovo ct della nazionale: chi è e perché è stato scelto "ringhio" - Perché è stato scelto come nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Come scrive tg.la7.it