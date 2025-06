Gattuso nuovo CT | l’Italia riparte da Ringhio

Dopo settimane di attesa e rumors, l’Italia torna a credere in sé stessa con Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra. L’ex campione del mondo e cuore rossonero guiderà gli Azzurri in un anno cruciale, puntando a riportare entusiasmo e risultati di prestigio. La FIGC ha delineato un progetto ambizioso che coinvolge giovani talenti e strategie innovative, determinata a riscrivere il futuro del calcio italiano. E ora, il conto alla rovescia per i prossimi grandi traguardi è ufficialmente iniziato.

Dopo settimane di attesa e indiscrezioni, è ufficiale: Gennaro Gattuso sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. L'ex centrocampista rossonero, campione del mondo nel 2006, guiderà gli Azzurri in un anno decisivo, con il compito di centrare la qualificazione ai Mondiali 2026. La FIGC ha definito un progetto ambizioso che coinvolge anche .

Crisi Italia, chi sarà il prossimo CT della Nazionale: Pioli in calo dopo il no di Ranieri, Gattuso e De Rossi in lizza. Tutti i nomi - L'Italia si trova a un bivio cruciale per il futuro della nazionale, con una rosa di candidati che incanta e divide gli appassionati.

NAZIONALE, SERVE UN RINGHIO "Gattuso è più di un nome: è una scossa." Dopo il no di Claudio Ranieri alla proposta della FIGC, l’Italia è ancora alla ricerca di un nuovo commissario tecnico. Nelle ultime ore è rispuntato forte il nome di Gennaro Gattuso, p Vai su Facebook

Italia, il nuovo allenatore è Gattuso; Italia, Gattuso nuovo ct: la mission impossible di Ringhio dopo il flop di Spalletti, presentazione e debutto; Gennaro Gattuso è il nuovo CT della Nazionale: “L’azzurro è la mia seconda pelle”.

Dal Milan al trionfo di Berlino, ecco Ringhio Gattuso - La sua carica agonistica come marchio di fabbrica, di qui il soprannome 'Ringhio', Gennaro Gattuso, 47 anni da Corigliano Calabro è il nuovo commissario tecnico dell'Italia, chiamato alla mission di ... Si legge su ansa.it