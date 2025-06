Gattuso nuovo ct dell’Italia | è davvero l’uomo giusto? Cosa dicono i numeri

L’azzurro torna a brillare con la possibile nomina di Gennaro Gattuso come nuovo ct dell’Italia. Ma cosa dicono davvero i numeri su questo allenatore, e perché la scelta sta facendo discutere? Analizzando i dati, possiamo capire se Gattuso è l’uomo giusto per rilanciare la nazionale. Scopriamo insieme se il suo talento è sufficiente a portare l’Italia verso nuovi traguardi.

Scelta imminente per la panchina azzurra: i numeri di Gattuso aiutano a capire se è l'uomo giusto La notizia rimbalza da più fonti: Gennaro Gattuso potrebbe diventare il nuovo allenatore dell'Italia. L'ufficialità è attesa già all'inizio della settimana, ma intanto cresce l'attesa. È una decisione che fa discutere: c'è chi esulta per il ritorno di .

Crisi Italia, chi sarà il prossimo CT della Nazionale: Pioli in calo dopo il no di Ranieri, Gattuso e De Rossi in lizza. Tutti i nomi - L'Italia si trova a un bivio cruciale per il futuro della nazionale, con una rosa di candidati che incanta e divide gli appassionati.

