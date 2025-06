Gattuso nuovo ct della Nazionale l’annuncio di Buffon | Stiamo lavorando ai dettagli è la scelta migliore possibile

Gennaro Gattuso è pronto a guidare la Nazionale italiana come nuovo ct, un passo deciso verso il futuro degli azzurri. L’ufficialità ancora non è arrivata, ma l’annuncio ufficioso di Buffon, capo delegazione e leggenda del calcio, suggerisce che tutto sia in via di definizione. La scelta di Gattuso rappresenta la strada migliore possibile per rilanciare la nostra nazionale e conquistare nuove vittorie. Restiamo in attesa di conferme ufficiali, certi che questa decisione porterà grandi risultati.

Annuncio ufficio da parte del capo delegazione della Nazionale ed ex portiere Gennaro Gattuso sarà il nuovo ct della Nazionale italiana. L'annuncio ufficioso è arrivato da Gigi Buffon, capo delegazione degli azzurri: "Aspettiamo. Stiamo lavorando, abbiamo lavorato ed attendiamo gli ultimi d.

