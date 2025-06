Gattuso nuovo allenatore della Nazionale Lucchesi ex dg Pisa | Non è solo un motivatore ecco cosa può fare

Gattuso nuovo allenatore della Nazionale? Non solo un motivatore, ma anche un stratega capace di plasmare il futuro del calcio azzurro. Fabrizio Lucchesi, ex dg del Pisa e oggi protagonista in Serie A, svela cosa può davvero fare Gattuso come ct: un leader che incarna passione, disciplina e competenza. Scopriamo insieme quali sono le potenzialità di questa scelta audace e come potrebbe rivoluzionare il nostro panorama calcistico.

Lucchesi, dg del Pisa con Gattuso allenatore, ha commentato le voci dell’ex centrocampista come ct della Nazionale Intervistato da Tuttosport, Fabrizio Lucchesi, ex dg del Pisa, adesso neo promosso in Serie A, ai tempi di Gennaro Gattuso come allenatore, ha parlato dell’ipotesi di avere l’ex centrocampista del Milan come possibile nuovo allenatore in Nazionale. SU . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Gattuso nuovo allenatore della Nazionale, Lucchesi (ex dg Pisa): «Non è solo un motivatore, ecco cosa può fare»

In questa notizia si parla di: gattuso - allenatore - lucchesi - pisa

Gattuso Hajduk, può già finire? L’allenatore italiano: «Questa potrebbe essere la mia ultima partita. Ho un anno di contratto, ma…» - Gennaro Gattuso potrebbe dire addio alla panchina dell'Hajduk Spalato, nonostante un anno di contratto residuo.

Lucchesi a TMW: Gattuso in Nazionale? Ha grande carisma; Lucchesi: “Inter, Chivu ha qualità . Dipenderà tanto da un aspetto”; Pisa, la rivincita di Gattuso: ''Dopo tanti insulti la mia prima gioia''.

Lucchesi afferma: «Chivu? Ha qualità. Dipenderà tanto da un aspetto. Ecco quale» - Lucchesi, l’ex direttore generale del Pisa ha parlato a proposito del nuovo allenatore nerazzurro e altri temi d’attualità: le sue dichiarazioni L’ex direttore generale del Pisa di Gattuso, Fabrizio L ... Segnala informazione.it