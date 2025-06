Gattuso nominato successore in Italia di Spalletti

L’Italia ha scelto Gennaro Gattuso come nuovo allenatore, segnando un entusiasmante cambio di rotta per gli Azzurri. Dopo l’indiscrezione di Buffon e l’attesa ufficiale, il 47enne si prepara a guidare la Nazionale, sostituendo Luciano Spalletti. La presentazione è prevista per giovedì, mentre i dettagli contrattuali restano ancora riservati. È l’inizio di una nuova era per il calcio italiano, ricca di speranze e sfide emozionanti.

Breaking: L'Italia ha annunciato Gennaro Gattuso come nuovo allenatore. Gianluigi Buffon ha rivelato sabato che l'Italia stava concludendo con un accordo con Gattuso e un giorno dopo, gli Azzurri hanno confermato di aver assunto la posizione. Gattuso sarà presentato come sostituto di Luciano Spalletti giovedì, anche se l'Italia non ha ancora fornito alcun dettaglio sul contratto del 47enne. Spalletti ha confermato di essere stato licenziato in una conferenza stampa domenica scorsa, al di fuori di una sconfitta per 3-0 in Norvegia nelle qualifiche della Coppa del Mondo, prima di condurre l'Italia a una vittoria per 2-0 sulla Moldavia.

Crisi Italia, chi sarà il prossimo CT della Nazionale: Pioli in calo dopo il no di Ranieri, Gattuso e De Rossi in lizza. Tutti i nomi - L'Italia si trova a un bivio cruciale per il futuro della nazionale, con una rosa di candidati che incanta e divide gli appassionati.

Così in una nota sul sito della FIGC il presidente Gravina: "Gattuso è un simbolo del calcio italiano, l'azzurro per lui è una seconda pelle: le sue motivazioni, la sua professionalità

Nasce l'Italia di Gattuso, 'l'azzurro è la sua seconda pelle - con il progetto Spalletti miseramente naufragato e una corsa contro il tempo da affrontare per portare l'Italia al mondiale americano del prossimo anno. Lo riporta ansa.it