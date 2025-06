Gattuso lo hanno conosciuto anche in Croazia | piace ai tifosi ma come allenatore deve migliorare L’Equipe

Gennaro Gattuso si prepara a guidare l’Italia verso i Mondiali 2026, a vent’anni dalla storica vittoria del 2006. Apprezzato dai tifosi, il suo percorso da allenatore tra luci e ombre evidenzia ancora margini di miglioramento. La scelta della Federazione italiana è stata definita “obbligata” dall’Équipe, mentre in Croazia si sottolineano le sfide che Gattuso deve affrontare per affinare il suo talento tecnico. L’Italia e Gennaro Gattuso: un cammino ancora tutto da scrivere.

Rino Gattuso sarà la guida dell’Italia verso i Mondiali 2026, 20 anni dopo la vittoria del 2006. L’Equipe commenta la scelta della Federazione come “obbligata” in un momento in cui le alternative non si accalcavano. E anche in Croazia parlano di lui come un allenatore che deve crescere. Gattuso tecnico non ha mai raggiunto le altitudini che ha conosciuto da giocatore (Equipe). Ne scrive così il quotidiano francese: “L’Italia e Gennaro Gattuso hanno conosciuto giorni migliori, ciascuno per conto proprio, ed è sicuramente una buona ragione per ritrovarsi adesso. . I candidati non si accalcavano e Gattuso non era la prima scelta per questa missione pericolosa . 🔗 Leggi su Ilnapolista.it