Gattuso Italia UFFICIALE il nuovo ct | il comunicato e le parole di Gravina

Gattuso Italia diventa realtà: l’annuncio ufficiale del nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana ha entusiasmato tifosi e addetti ai lavori. Con un comunicato dettagliato e parole di Gravina, si svelano le sfide e le speranze di un percorso nuovo e avvincente. È il momento di scoprire cosa attende Gennaro Gattuso e quale futuro lo aspetta sulla panchina azzurra, lasciandoci con la curiosità di vedere come si scriverà questa nuova pagina del calcio italiano.

Gattuso Italia, ufficiale l'arrivo del nuovo ct della nazionale, ecco il comunicato con tutti i dettagli del caso e le parole di Gravina . Sarà Gennaro Gattuso ad allenare la Nazionale Italiana. Al nuovo mister giocatore il compito di raccogliere le redini dell'ex Inter Luciano Spalletti, vediamo il comunicato ufficiale della FIGC, apparso sui propri portali. COMUNICATO GATTUSO ITALIA – «La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver conferito l'incarico di Commissario Tecnico della Nazionale italiana a Gennaro Gattuso. L'allenatore calabrese sarà presentato giovedì 19 giugno, alle ore 11, presso l'Hotel Parco dei Principi a Roma.

