Gattuso Italia ora è ufficiale | è il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale! L’annuncio della FIGC e i dettagli

Evviva, Italia! Con grande entusiasmo, la FIGC annuncia ufficialmente Gennaro Gattuso come nuovo commissario tecnico della nostra Nazionale. Dopo l’addio di Spalletti, il nostro campione del 2006 torna in campo per riportare l’Italia ai vertici del calcio internazionale. Un capitolo entusiasmante si apre: scopriamo insieme le sfide e le strategie di Gattuso per rilanciare il sogno azzurro. Bentornato, mister!

Gattuso Italia, è ufficiale: è il nuovo CT della Nazionale! L’annuncio della Federcalcio sul dopo Spalletti e le dichiarazioni di Gravina. Ora è anche ufficiale: Gennaro Gattuso è il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale italiana. Dopo l’esonero di Spalletti, Gravina ha scelto uno dei campioni del mondo 2006 per rilanciare l’ Italia. Di seguito l’annuncio. Bentornato?????????????? CT della Nazionale?????? https:t.coYljUd5ExkB #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.comFE3QMmsnla — Nazionale Italiana???????? (@Azzurri) June 15, 2025 COMUNICATO – «La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver conferito l’incarico di Commissario Tecnico della Nazionale italiana a Gennaro Gattuso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gattuso Italia, ora è ufficiale: è il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale! L’annuncio della FIGC e i dettagli

In questa notizia si parla di: ufficiale - nazionale - gattuso - italia

Accesso a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo: addio al numero chiuso tradizionale, semestre filtro e graduatoria nazionale. Le novità - Il decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, rivoluziona l'accesso alle facoltà di medicina, odontoiatria e veterinaria, introducendo il semestre filtro e la graduatoria nazionale.

ULTIM'ORA Gennaro Gattuso è il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, ora è ufficiale Vai su Facebook

#Italia #Italy #ITA #Azzurri #Nazionale #Gattuso #ForzaItalia #ForzaAzzurri #VivoAzzurro #Italian #Football #Soccer #SerieA #Calcio - X Vai su X

Gattuso nuovo ct dell’Italia: è ufficiale, tutte le dichiarazioni; Italia, Gattuso Ct della Nazionale: l’annuncio ufficiale; Adesso è ufficiale, Gattuso nuovo ct della Nazionale. Gravina: Simbolo azzurro.

È ufficiale Gattuso nuovo ct della nazionale di calcio dell'Italia - Limati gli ultimi dettagli, si attende a breve l'ufficialità della Federcalcio. Lo riporta rainews.it