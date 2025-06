Gattuso Italia Gravina dà il benvenuto al neo CT della Nazionale | È un simbolo del calcio italiano Questi tre aspetti saranno fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni

Gennaro Gattuso, simbolo indiscusso del calcio italiano, è stato ufficialmente accolto come nuovo Commissario Tecnico della Nazionale da Gabriele Gravina. La sua nomina rappresenta un passo importante per il futuro del nostro calcio, puntando su tre aspetti fondamentali: esperienza, passione e identità. Questi elementi saranno cruciali per affrontare con determinazione e successo le sfide che ci attendono. Ora, il grande capitolo della rinascita azzurra inizia proprio da qui.

Gattuso Italia, Gravina accoglie il neo commissario tecnico: «È un simbolo del calcio italiano». Il proclama del presidente della Federcalcio è chiaro. Gabriele Gravina accoglie ufficialmente Gennaro Gattuso come nuovo CT della Nazionale. Dopo l'ufficialità, resa nota attraverso un comunicato, il presidente federale ha svelato cosa si cela dietro la scelta dell'ex centrocampista e allenatore del Milan. Di seguito le sue parole sull'ex rivale della Juventus. GRAVINA – « Gattuso è un simbolo del calcio italiano, l'azzurro per lui è come una seconda pelle. Le sue motivazioni, la sua professionalità e la sua esperienza saranno fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni della Nazionale.

