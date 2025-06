Gattuso Italia delineato lo staff tecnico che il nuovo CT avrà a disposizione in questa nuova avventura! Ci sono due ex bianconeri I nomi

Gattuso Italia si prepara a scrivere un nuovo capitolo con uno staff tecnico di grande livello. Tra i collaboratori scelti dal nuovo CT spiccano due ex bianconeri, pronti a portare passione e competenza in questa avventura. Con Gattuso alla guida, la Nazionale italiana si appresta a affrontare sfide emozionanti e ricche di speranze. Ecco i nomi presenti nello staff che farà la differenza.

Gennaro Gattuso è il nuovo CT dell'Italia da qualche minuto. L'ex centrocampista e allenatore del Milan comincerà questa nuova avventura con il supporto di gente a lui fidata. Tra questi ci sono due ex giocatori della Juve. Stando a quanto emerso sul profilo X di Nicolò Schira, nello staff tecnico del nuovo CT ci sarà spazio anche per Gianluigi Buffon e Leonardo Bonucci. Il primo è stato confermato nelle vesti di Capo Delegazione, mentre il secondo agirà da collaboratore.

Crisi Italia, chi sarà il prossimo CT della Nazionale: Pioli in calo dopo il no di Ranieri, Gattuso e De Rossi in lizza. Tutti i nomi - L'Italia si trova a un bivio cruciale per il futuro della nazionale, con una rosa di candidati che incanta e divide gli appassionati.

