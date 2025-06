Gattuso è un simbolo del calcio italiano l’azzurro per lui è una seconda pelle Gravina lo nomina ct

Gennaro Gattuso, autentico simbolo del calcio italiano e cuore azzurro, ora ha la responsabilità di guidare la Nazionale come nuovo commissario tecnico. Dopo aver conquistato il rispetto e l’amore dei tifosi, la sua nomina segna una svolta importante per il nostro calcio, puntando su passione, grinta e dedizione. È arrivato il momento di scrivere un nuovo capitolo: Gattuso debutterà il 5 settembre al Gewiss.

Adesso è ufficiale: Gennaro Gattuso è il nuovo commissario tecnico della Nazionale. Dopo Buffon arriva il marchio di Gravina con una nota ufficiale della Federcalcio. Succede a Luciano Spalletti esonerato dopo la sconfitta per 3-0 in casa della Norvegia e dopo il successo per 2-0 contro la Moldova. Gattuso debutterà il 5 settembre al Gewiss di Bergamo, contro l’Estonia. Gara valevole per le qualificazioni Mondiali. Questo il comunicato della Figc: “La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver conferito l’incarico di commissario tecnico della Nazionale italiana a Gennaro Gattuso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it