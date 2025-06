Gattuso è il nuovo ct dell’Italia

Gennaro Gattuso si prepara a scrivere una nuova pagina della storia del calcio italiano, assumendo il ruolo di nuovo ct della Nazionale. Con il suo spirito combattivo e la passione che lo contraddistinguono, rappresenta una scelta carica di entusiasmo e determinazione. La sua presentazione ufficiale all’Hotel Parco dei Principi di Roma segna l’inizio di un percorso ambizioso. Le sue motivazioni, la sua professionalità e la sua esperienza saranno fondamentali per guidare l’Italia verso nuovi traguardi.

Gennaro Gattuso è il nuovo commissario tecnico dell’ Italia. La notizia, pressoché certa, adesso è anche ufficiale visto che è arrivato il comunicato da parte della Figc. L’allenatore calabrese sarà presentato giovedì 19 giugno all’Hotel Parco dei Principi a Roma. «Gattuso è un simbolo del calcio italiano. L’azzurro per lui è come una seconda pelle. Le sue motivazioni, la sua professionalità e la sua esperienza saranno fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni della Nazionale», ha dichiarato il presidente della Figc Gabriele Gravina. «Consapevoli dell’importanza dell’obiettivo che vogliamo raggiungere, lo ringrazio per la disponibilità e la totale dedizione con cui ha accettato questa sfida, condividendo il progetto della Figc di sviluppo complessivo del nostro calcio, nel quale la maglia azzurra riveste una centralità strategica». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Gattuso è il nuovo ct dell’Italia

