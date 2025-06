Gattuso è il nuovo ct dell’Italia | debutterà a Bergamo contro l’Estonia

È ufficiale: Gennaro Gattuso è il nuovo commissario tecnico dell’Italia, pronto a guidare la Nazionale verso nuove sfide. Dopo l’esonero di Spalletti, l’allenatore calabrese si prepara a debuttare a Bergamo contro l’Estonia, un debutto che promette scintille e tanto entusiasmo. La FIGC ha dato il via a una nuova avventura, e tutti gli occhi sono puntati su Gattuso: ora, il calcio italiano ha un nuovo capitolo da scrivere.

Adesso è ufficiale: Gennaro Gattuso è il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana in seguito all’esonero di Luciano Spalletti. La FIGC ha comunicato l’ingaggio dell’allenatore calabrese attraverso un comunicato ufficiale. Il comunicato. La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver conferito l’incarico di Commissario Tecnico della Nazionale italiana a Gennaro Gattuso. L’allenatore calabrese sarà presentato giovedì 19 giugno, alle ore 11, presso l’Hotel Parco dei Principi a Roma. “Gattuso è un simbolo del calcio italiano – dichiara il Presidente della FIGC Gabriele Gravina -, l’azzurro per lui è come una seconda pelle. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Gattuso è il nuovo ct dell’Italia: debutterà a Bergamo contro l’Estonia

In questa notizia si parla di: gattuso - italia - debutterà - bergamo

Crisi Italia, chi sarà il prossimo CT della Nazionale: Pioli in calo dopo il no di Ranieri, Gattuso e De Rossi in lizza. Tutti i nomi - L'Italia si trova a un bivio cruciale per il futuro della nazionale, con una rosa di candidati che incanta e divide gli appassionati.

Gattuso è il nuovo ct dell’Italia: debutterà a Bergamo contro l’Estonia; Notizie dal Quotidiano di Sicilia.