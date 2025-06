Gattuso è il nuovo ct della Nazionale giovedì Ringhio presenterà la squadra

Il calcio italiano accende i motori: Gennaro Gattuso, il famoso "Ringhio", è il nuovo commissario tecnico della Nazionale. A 47 anni, Gattuso torna nel cuore del calcio azzurro, portando passione, grinta e tanta determinazione. Dopo 18 anni dalla vittoria mondiale in Germania, il suo ritorno rappresenta un nuovo capitolo ricco di speranze e sfide. La presentazione ufficiale è fissata per...

Il calcio italiano ha trovato il suo nuovo condottiero. Gennaro Gattuso, 47 anni, è ufficialmente il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. L’annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno nel pomeriggio, attraverso il sito della Federcalcio. “Ringhio” torna a casa. Dopo 18 anni dal trionfo mondiale in Germania, l’ex centrocampista del Milan si prepara a guidare l’Italia dalla panchina. La presentazione ufficiale è fissata per giovedì 19 giugno alle 11, presso l’Hotel Parco dei Principi a Roma, dove Gattuso svelerà i suoi piani per riportare gli azzurri ai vertici del calcio mondiale. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it