Gattuso è il nuovo commissario tecnico della Nazionale | l’annuncio ufficiale della Figc

Gennaro Gattuso è il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana, annuncia ufficialmente la FIGC. Dopo settimane di voci e indiscrezioni, l’ex campione del mondo si prepara a guidare gli azzurri in un momento cruciale. La scelta, già anticipata da Buffon, segna una svolta importante per il futuro del nostro calcio. Ora, l’Italia si affida a Gattuso per risollevare le sorti della squadra: sarà un’avventura ricca di sfide e speranze.

La notizia era nell'aria da ieri sera, quando Gigi Buffon, coordinatore delle nazionali azzurre, aveva lasciato intendere a Rai Sport che la scelta era ormai fatta: "Abbiamo lavorato tanto in questi giorni. Era la scelta migliore che potessimo fare", aveva detto a proposito di Gennaro Gattuso. Oggi è arrivata l'ufficialità: sarà l'ex centrocampista campione del mondo a guidare l'Italia dopo l'esonero di Luciano Spalletti. La "crisi" tecnica sulla panchina azzurra è durata meno di una settimana: da domenica scorsa, quando Spalletti ha chiarito i contorni del suo addio in conferenza stampa, fino all'annuncio di oggi.

Gennaro Gattuso, campione del mondo nel 2006, prende le redini della Nazionale italiana come nuovo commissario tecnico.

