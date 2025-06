Gattuso ct della Nazionale con la benedizione di Buffon Gravina | ‘L’azzurro è una seconda pelle per lui’

Gennaro “Rino” Gattuso è ufficialmente il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio, con il benestare di Buffon e Gravina. Dopo settimane di incertezza, l’annuncio della FIGC segna un nuovo capitolo per gli Azzurri, pronti a scrivere un’altra pagina di storia. Con una carriera brillante e la passione che lo contraddistingue, Gattuso si appresta a indossare “una seconda pelle” per guidare l’Italia verso nuovi traguardi, e tutto sembra indicare che questa avventura sarà ricca di ambizioni e successi.

Dopo settimane di indiscrezioni, ora è ufficiale: Gennaro "Rino" Gattuso sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio. L'annuncio della FIGC è arrivato nelle scorse ore, mettendo fine a un lungo toto-nomi che aveva visto circolare varie candidature per il dopo-Spalletti. Gattuso, 46 anni, firmerà un contratto di un anno con possibilità di prolungamento dopo i Mondiali 2026. Nella scelta ha avuto un ruolo chiave Buffon che spinge anche per il ritorno in azzurro di Barzagli, Bonucci e Zambrotta. Gravina: 'Le sue motivazioni fondamentali per la Nazionale'. A spiegare la scelta è stato il presidente della FIGC Gabriele Gravina, che ha sposato in pieno la scelta dell'ex numero uno azzurro per avviare un nuovo progetto tecnico: "L'azzurro per lui è come una seconda pelle.