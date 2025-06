Gasperini vuole Krstovic il Lecce è bottega cara | Abraham deve uscire

Quando un allenatore cambia maglia, è naturale che porti con sé i suoi pupilli e desideri rinforzi già conosciuti. Gasperini non fa eccezione: tra richieste di Krstovic e voci su Abraham, il tecnico è impegnato a costruire una squadra competitiva, dialogando con Ranieri e Ghisolfi per raggiungere obiettivi ambiziosi come la Champions League. Ma sarà davvero questa la strada giusta per il successo?

Che un allenatore, una volta cambiata squadra, sia portato a chiedere sul mercato suoi ex giocatori o pupilli che desiderava già ai tempi della sua vecchia avventura è qualcosa di fisiologico e comprensibile, e lo stesso Gasperini sta dimostrando tale assunto. Il tecnico è in costante contatto con Ranieri e Ghisolfi per costruire una squadra che possa lottare per la Champions League, ma a fatti e non solo a parole, come dichiarato da Mancini. Tanti i ruoli da puntellare, e a subire stravolgimenti potrebbe essere un attacco che vede in Nikola Krstovic un obiettivo sensibile. È stato lo stesso montenegrino a sbilanciarsi molto negli scorsi giorni dal ritiro con la Nazionale montenegrina: “Al momento sono più vicino a lasciare il Lecce che a rimanere”, lanciando dunque un messaggio al suo club, dopo una stagione da 11 gol determinati per la salvezza, e ricevendo una sorta di apertura da parte del presidente Sticchi Damiani: “Dopo Dorgu sono tutti cedibili, se per Krstovic arriva una squadra che offre cifre importanti al giocatore la volontà della società è irrilevante “. 🔗 Leggi su Sololaroma.it