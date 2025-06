Gasperini già rivoluziona la Roma | subito una chiara volontà ai Friedkin

Gian Piero Gasperini sta lasciando il suo segno alla Roma, portando energia e innovazione in un progetto ambizioso. La sua scelta di approdare a Trigoria non è casuale, ma una chiara volontà di rivoluzionare il club sotto la guida dei Friedkin. Con le prime richieste di mercato e una visione strategica, il tecnico ex Atalanta si prepara a scrivere un nuovo capitolo, alimentando speranze e aspettative tra tifosi e stakeholder.

La Roma ha dato vita ad un nuovo progetto con l’ex allenatore dell’Atalanta: arrivano le prime richieste sul mercato, il tecnico ha una perplessità (Ansa Foto) – SerieAnews Gian Piero Gasperini ha accettato la Roma con grande entusiasmo. Dopo nove anni ha chiuso un capitolo importante chiamato Atalanta, con cui ha raccolto le maggiori soddisfazioni in carriera, dalle qualificazioni in serie in Champions League alla vittoria dell’Europa League nel 2024. Da Bergamo a Roma con entusiasmo e la consapevolezza di chi arriva in una big per il grande salto in carriera e dimostrare il suo valore anche fuori dalla comfort zone chiamata Atalanta. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Gasperini già rivoluziona la Roma: subito una chiara volontà ai Friedkin

In questa notizia si parla di: roma - gasperini - rivoluziona - subito

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus? - In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

Serie A 2025-26, rivoluzione in panchina: 12 nuovi allenatori e la grande scommessa Gasperini-Roma; Roma, se Angelino non è indispensabile sarà rivoluzione?; Inizia la rivoluzione: dalla Juventus alla Roma di Gasperini.

Tra Genova e Bergamo tanti colpi da subito - Sin dall’annuncio di Gasperini come nuovo allenatore della Roma in tanti si stanno ponendo una domanda piuttosto legittima: la rosa giallorossa avrà le caratteristiche necessarie alle richieste di gio ... ilromanista.eu scrive