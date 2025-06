Garnacho verso l’addio al Manchester United | l’argentino però ha una volontà chiara per il futuro! Le ultime

Alejandro Garnacho, giovane stella argentina del Manchester United, si trova a un passo dalla separazione dal club inglese. Con una volontà forte e chiara di continuare a brillare in Premier League, il suo futuro potrebbe essere ancora in Inghilterra, nonostante le recenti decisioni del club. La sua determinazione e il suo talento lo rendono uno dei nomi più caldi del calciomercato. Il suo percorso è tutt’altro che finito: ecco cosa aspettarci.

Garnacho verso la separazione al Manchester United: l’argentino però ha una volontà chiara per il futuro! Le ultimissime di calciomercato Alejandro Garnacho, talentuoso esterno offensivo argentino classe 2004, è destinato a lasciare il Manchester United ma vuole restare in Premier League. Il club gli ha comunicato che non rientra nei piani del nuovo allenatore Ruben . 🔗 Leggi su Calcionews24.com