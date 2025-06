Garnacho al Napoli l’ultim’ora di Romano non lascia più dubbi | la volontà è chiara

Il calcio mercato è in fermento e le ultime notizie sul possibile arrivo di Garnacho al Napoli stanno facendo sognare i tifosi. Romano conferma che l’interesse del club azzurro per l’abile talento argentino è più forte che mai, lasciando intendere che questa volta potrebbe essere quella buona. La volontà è chiara, e tutto sembra pronto a cambiare le carte in tavola: il futuro di Garnacho al Napoli potrebbe essere alle porte, aprendo un nuovo capitolo emozionante.

Che Alejandro Garnacho sia un nome molto apprezzato dal Napoli non è affatto una novità. Tuttavia, il club azzurro non ha mai concretizzato il matrimonio con l' argentino. Ora, però, qualcosa potrebbe cambiare. Per il Napoli il profilo di Alejandro Garnacho ha sempre rappresentato un grande obiettivo di mercato, pressocché utopico. Benché il giocatore apprezzi la piazza e il club apprezzi il giocatore, non è mai stato possibile sciogliere i dubbi su un possibile arrivo o un no definitivo. In questo momento, però, pare che la relazione platonica fra le parti abbia incontrato una svolta definitiva.

