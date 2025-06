Garlasco sulle scale spunta un' impronta mai repertata dai Ris

Garlasco rivela un nuovo mistero: un’impronta mai catalogata dai ris, comparsa sulle scale del luogo dell’omicidio di Chiara Poggi, nel 2007. La Procura di Pavia pensa a più assassini e indaga su Andrea Sempio, sospettato di aver ucciso in concorso. Ora, grazie alle tecnologie 3D e alle analisi forensi avanzate, si tenta di fare luce sui complici nascosti nell’ombra, aprendo uno spiraglio sulla verità che ancora sfugge.

Una strana traccia nel sangue, forse l'impronta di una scarpa, lasciata sul primo gradino delle scale da dove il corpo di Chiara Poggi fu gettato, ma mai repertata. Nella villetta di Garlasco, quella mattina del 13 agosto 2007, c'erano più assassini a uccidere la 26enne. Ne è convinta la Procura di Pavia, che ha indagato Andrea Sempio per omicidio in concorso con altri. E che ora cerca i complici, mentre con l'uso delle nuove tecnologie 3D e l'intelligenza artificiale sta riscrivendo la dinamica del delitto. È per questa ragione che nei giorni scorsi i carabinieri del Nucleo Investivativo di Milano, comandato dal colonnello Antonio Coppola, sono entrati in casa Poggi, insieme al Ris di Cagliari e al Racis di Roma, per mappare con laser scanner ad alta precisione e con un drone gli ambienti, al fine di eseguire una nuova Bpa, lo studio delle macchie di sangue, per determinare le azioni degli assassini e la dinamica dei colpi inferti a Chiara, nonché il tipo di armi usate per il massacro. 🔗 Leggi su Iltempo.it