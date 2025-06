Galimberti | I genitori pensano che i figli vengano su come le piante ma li rovinano con regali e giocattoli La scuola? Quella elementare mantiene una parvenza di educazione poi dalle medie in poi è un disastro

Galimberti denuncia con durezza come molti genitori credano erroneamente che i figli crescano spontaneamente, come piante, alimentando poi il loro sviluppo con regali e giocattoli. La scuola, fino alle elementari, cerca di mantenere un minimo di educazione, ma dalle medie in poi si assiste a un vero e proprio disastro. Un’analisi che invita a riflettere sul ruolo della famiglia e delle istituzioni nella formazione dei giovani.

Il filosofo Umberto Galimberti non usa mezzi termini nel suo intervento al Teatro di Minerbio, in provincia di Bologna, realizzato lo scorso 13 giugno, dedicato alla "condizione giovanile oggi". Un'analisi impietosa che parte dalla famiglia, attraversa la scuola e arriva al cuore malato della società contemporanea. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

