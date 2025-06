Galimberti | genitori distratti scuola assente giovani senza desiderio

Nel suo intervento al Teatro di Minerbio, Umberto Galimberti ha acceso i riflettori sulla crisi dei giovani moderni, denunciando genitori distratti, una scuola assente e una società che dimentica il valore dell’educazione. Un quadro preoccupante che mette in discussione il futuro della nostra società, invitandoci a riflettere sul ruolo fondamentale di famiglia e istruzione nel plasmare cittadini consapevoli e desiderosi di crescita. È urgente riscoprire questi valori per invertire questa tendenza...

Galimberti: ‘A scuola non si educa, si istruisce. E il potere ci guadagna’ - Umberto Galimberti, rinomato filosofo e psicoanalista, critica il sistema scolastico italiano, che si limita a istruire invece di educare.

Galimberti: I genitori pensano che i figli vengano su come le piante, ma li rovinano con regali e giocattoli. La scuola? Quella elementare mantiene una parvenza di educazione, poi dalle medie in poi è un disastro; Nozionismo freddo?; Lancia il tuo desiderio al mondo”: sono in cento i giovani varesini che hanno raccontato i loro sogni.

Galimberti: “abolire la presenza dei genitori alle superiori”/ “Suicidi giovani perché manca ciò che attrae” - Di questo e molto altro hanno discusso il filosofo Umberto Galimberti e il giornalista ... Come scrive ilsussidiario.net