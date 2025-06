Gaia e il nodo documenti ”Sono tutti a disposizione“

Gaia Spa ha tutte le carte in regola per assumere la gestione del servizio idrico a Lucca, con documenti e risorse pronte. Tuttavia, attualmente, la consegna ufficiale non è ancora avvenuta, suscitando alcune tensioni tra le parti coinvolte. Mentre il presidente di Lucca Holding Marco Porciani e il sindaco Mario Pardini evidenziano questa mancanza di documentazione, il processo di subentro si avvicina: una situazione che richiede chiarezza e tempestività per garantire un servizio efficiente e trasparente.

Gaia spa conferma di disporre di tutta la documentazione e delle risorse necessarie per garantire il subentro nella gestione del servizio idrico nel Comune di Lucca, ma per il momento non la consegna. Con una nota che segue le prese di posizione del presidente di Lucca Holding Marco Porciani, ma anche del sindaco di Lucca Mario Pardini, che hanno sottolineato come non sia stata ancora consegnata una parte rilevante della documentazione in vista di quello che potrebbe essere l'epilogo della vicenda di Geal, ovvero della sua confluenza in Gaia, secondo quanto previsto dalla legge, la società che ha sede a Marina di Pietrasanta e che serve numerosi comuni della Versilia, della Mediavalle e Garfagnana e della zona di Massa, sottolinea come i documenti esistono e confermano il buono stato di salute dell'azienda, un aspetto messo invece in discussione da più parti.