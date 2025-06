Gabry Ponte | Non si supera mai la morte di un genitore ma la nascita di mia figlia ha chiuso un cerchio Gli Eiffel 65? Mai ritrovata un' alchimia così

Gabry Ponte, artista e uomo di frontiera, ci apre il cuore nella sua autobiografia, rivelando come la nascita della sua bambina abbia chiuso un ciclo doloroso, dopo la perdita della madre. Un viaggio tra emozioni intense, musica e rinascita, che testimonia come, anche nei momenti più difficili, la passione possa guidarci verso nuovi orizzonti. Ecco cosa ci ha svelato sulla vita, la famiglia e il suo incessante desiderio di continuare a far ballare il mondo.

Nella sua autobiografia, Gabry Ponte racconta la sua vita: dalla folgorazione per una consolle fino ai suo momenti più duri, come la morte di sua madre. Ecco, invece, cosa ha detto a noi, tra paternità , voglia di continuare a fare il dj e la rottura con gli Eiffel 65. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Gabry Ponte: «Non si supera mai la morte di un genitore, ma la nascita di mia figlia ha chiuso un cerchio. Gli Eiffel 65? Mai ritrovata un'alchimia così»

In questa notizia si parla di: gabry - ponte - morte - supera

Ascolti TV ieri sera, Eurovision 2025 al via, ecco i dati Auditel della prima semifinale del 13 maggio con Lucio Corsi e Gabry Ponte - Ieri sera, martedì 13 maggio 2025, l'Eurovision Song Contest ha catturato l'attenzione degli spettatori con la sua prima semifinale, trasmessa su RAI 2.

Sono trascorsi due anni dalla morte di Silvio Berlusconi: era lunedì 12 giugno 2023. Il fondatore di Mediaset, di Forza Italia e storico presidente del Milan, quattro volte presidente del Consiglio, aveva 86 anni. Sul sito del Corriere i commenti e gli approfondime Vai su Facebook

Chi sono i Follya? Alessio Bernabei torna con i Dear Jack: cambio nome e presentazione nuovo singolo.

Gabry Ponte: La storia di un DJ che ha cambiato il volto della musica negli anni ’90 - Gabry Ponte, celebre DJ e icona della musica dance, racconta la sua vita e carriera nell'autobiografia "Dance & Love", esplorando passioni, perdite e il futuro della sua professione. Si legge su ecodelcinema.com