G7 Meloni in Canada | sul vertice l’ombra della crisi Israele-Iran

Il G7 di Kananaskis in Canada si apre sotto il segno dell'incertezza, con la crisi tra Israele e Iran che minaccia di evolvere in un conflitto totale. I leader delle principali economie mondiali si confrontano per trovare una strategia condivisa in un contesto teso, mentre gli occhi sono puntati su Donald Trump, il cui atteggiamento potrebbe influenzare profondamente gli sviluppi futuri. La sfida è ardua: riuscire a unire le forze in un momento di grande instabilità internazionale.

Il G7 di Kananaskis in Canada si apre all'insegna della crisi tra Israele e Iran, che impone ai sette leader delle principali economie avanzate del mondo di tentare di raggiungere una posizione comune su un conflitto che sta ormai sfociando in una guerra totale. Gli occhi sono puntati su Donald Trump. Il presidente Usa si presenta al vertice sulle Rocky Mountains canadesi preceduto da una serie di dichiarazioni che rischiano di confondere gli altri Grandi. " L'Iran e Israele dovrebbero raggiungere un accordo, e lo faranno", ha scritto su Truth. Poi, l' "apertura" a un ruolo di mediatore per Vladimir Putin.

