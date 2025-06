G7 | Meloni cauta su Trump Focus sull’Iran con Merz e Starmer

Giorgia Meloni si presenta tranquilla in vista del G7 in Canada, ma l’incontro con Donald Trump si preannuncia come il momento clou del summit. Tra atmosfere informali e bilaterali ufficiali, il leader italiano si prepara a confrontarsi con gli alleati, mentre l’attenzione generale si concentra anche sulla delicata questione iraniana, con Merz e Starmer che rafforzano il focus internazionale. Un equilibrio sottile che potrebbe definire le future alleanze globali.

Giorgia Meloni appare serena: ma il momento cruciale al G7 si annuncia l'incontro con Donald Trump. Non è chiaro se sarà un bilaterale vero e proprio o un momento più informale. Certamente ci saranno dei contatti – fanno sapere fonti italiane alla vigilia dell'inizio dei lavori del summit in Canada – che inevitabilmente saranno focalizzati.

